Экс-капитан “Динамо”: Поддерживаю форму, чтобы не заплыть жиром

Экс-полузащитник “Динамо” Олег Гусев рассказал о том, как проводит время на карантине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Почти все время провожу дома с семьей, мы никуда не выходим, придерживаемся правил карантина. Поддерживаю спортивную форму, скачав в интернете специальную программу и занимаюсь три раза в неделю, чтобы жиром не заплыть.

Поскольку мы живем в загородном доме, работы хватает. Все, что раньше делали приглашенные специалисты, теперь делаю сам. За последние две недели уже пересмотрели кучу фильмов, сериалов, их, в основном, предлагает жена.

Даже впервые в жизни собрали пазл на полторы тысячи элементов. Думал, это будет намного легче, а оказалось не так просто”, – сказал Гусев в комментарии для официального сайта “бело-синих”.

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Напомним, карантин в Украине был продлен до 11 мая.