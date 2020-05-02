Йовичевич мог вернуться в УПЛ

Один из лучших тренеров в современной истории львовских “Карпат” Игор Йовичевич имел возможность после ухода из львовского клуба вернуться в чемпионат Украины.

По словам хорватского специалиста, у него были варианты продолжения карьеры в Украине, но без конкретики.

«Конечно, были разговоры. Но ничего письменного и конкретного, чтобы я мог рассмотреть и принять предложение, не было. Интерес был, это правда. Но письменного не было», – сказал Йовичевич.

Напомним, на днях Игор Йовичевич был представлен новым главным тренером лучшей команды Хорватии загребского “Динамо”.