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Футбол

Кополовец сказал, когда Коноплянка перейдет в “Минай”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Спортивный директор “Миная” Михаил Кополовец говорит, что приглашение Евгения Коноплянки в ужгородский клуб остается в силе. Сообщает сайт EURO.com.ua

В интервью ютуб-канала “Бомбардир” функционер отметил, что желает Коноплянке как можно дольше выступать на самом высоком уровне, но если он устанет, он всегда может перейти в их клуб.

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Напомним, ранее Коноплянка шутил, что завершит карьеру именно в “Минаї”.

Источник: sportanalytic.com
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