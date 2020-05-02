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Ливерпуль начал переговоры по Кулибали

Андрей ОгородникНет комментариев
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Калиду Кулибали

Вероятный уход из команды Деяна Ловрена и Жоэля Матипа заставляет руководство английского “Ливерпуля” искать усиление в линию защиты.

Как сообщает Tuttomercato, приоритетным вариантом для мерсисайдского клуба является защитник неаполитанского “Наполи”Калиду Кулибали. На днях “Ливерпуль” отправил официальный запрос по трансферу сенегальского защитника.

Напомним, ранее сообщалось, что планы на Кулибали имеют такие клубы, как “ПСЖ”, “Реал” и “Манчестер Юнайтед”. Компенсация за игрока может составить 100 миллионов евро.

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Тэги: Калиду КулибалиЛиверпульНаполи
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