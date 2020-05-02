Малиновский в свое время согласился перейти в “Динамо”

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в свое время был готов перейти в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По крайней мере, так утверждает бывший тренер киевлян Рауль Ріанчо, который вел в свое время переговоры с футболистом.

Тогда Малиновский играл в аренде за “Зарю”, а его контракт принадлежал “Шахтеру”. Рианна говорит, что Малиновский дал принципиальное согласие, но до трансфера дело не дошло.

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