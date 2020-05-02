Милан нацелился на полузащитника Марселя

Полузащитник французского “Марселя” Флориан Товен следующий сезон может начать в составе итальянского “Милана”.

По информации итальянских СМИ, “россонери” проявляют большой интерес к французскому полузащитнику, контракт которого истекает через год. Желает покинуть “Марсель” и сам игрок, который отклонил последнее предложение руководство клуба по продлению контракта.

Отметим, нынешний сезон четвертый для Товена в составе “Марселя” после возвращения из “Ньюкасла”, игрок забил за провансальский клуб свыше 50 голов. Также интерес к полузащитнику проявляют “Валенсия” и “Интер”.