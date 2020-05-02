Суббота, 2 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМилан нацелился на полузащитника Марселя
Футбол

Милан нацелился на полузащитника Марселя

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Флориан Товен

Полузащитник французского “Марселя” Флориан Товен следующий сезон может начать в составе итальянского “Милана”.

По информации итальянских СМИ, “россонери” проявляют большой интерес к французскому полузащитнику, контракт которого истекает через год. Желает покинуть “Марсель” и сам игрок, который отклонил последнее предложение руководство клуба по продлению контракта.

Отметим, нынешний сезон четвертый для Товена в составе “Марселя” после возвращения из “Ньюкасла”, игрок забил за провансальский клуб свыше 50 голов. Также интерес к полузащитнику проявляют “Валенсия” и “Интер”.

загрузка...
Тэги: МарсельМиланФлориан Товен
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать − восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Макс Берд
Челси нашло усиление в Чемпионшипе

Евгений Селезнев
Селезнев: Мне лучше в Украине, чем в России

Селезнев намекнул на свой трансфер в “Движение”

Игор Йовичевич
Йовичевич мог вернуться в УПЛ

Хуан Миранда
Барселона отвергла предложение Ювентуса по своему защитнику

Закрыть