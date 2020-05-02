Суббота, 2 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Шахтер” сделал Срне неожиданный подарок на день рождения (ВИДЕО)
Футбол

“Шахтер” сделал Срне неожиданный подарок на день рождения (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Донецкий “Шахтер” необычно поздравил Дарио Срну в его 38-й день рождения .Сообщает сайт EURO.com.ua

В честь легенды “горняков” клуб сделал для него специальный фильм под названием “Дарио”. Трейлер к фильму появился на официальном ютуб-канала “Шахтера”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: http://sportanalytic.com/football/253534srna-viklav-plan-shahtarya-po-vihodu-z-karantinu.htmlСрна изложил план “Шахтера” по выходу из карантина.

Добавим, в текущем сезоне Срна работает помощником наставника “Шахтера” Луиша Каштру.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Экс-капитан “Динамо”: Поддерживаю форму, чтобы не заплыть жиром

Кополовец сказал, когда Коноплянка перейдет в “Минай”

Капитан “Зари”: Визит на Олд Траффорд” – это впечатление на всю жизнь

Экс-форвард сборной Украины покинул “виртуальный” мир (ФОТО)

Стала известна предварительная дата возобновления УПЛ

Закрыть