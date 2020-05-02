“Шахтер” сделал Срне неожиданный подарок на день рождения (ВИДЕО)

Донецкий “Шахтер” необычно поздравил Дарио Срну в его 38-й день рождения .Сообщает сайт EURO.com.ua

В честь легенды “горняков” клуб сделал для него специальный фильм под названием “Дарио”. Трейлер к фильму появился на официальном ютуб-канала “Шахтера”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: http://sportanalytic.com/football/253534srna-viklav-plan-shahtarya-po-vihodu-z-karantinu.htmlСрна изложил план “Шахтера” по выходу из карантина.

Добавим, в текущем сезоне Срна работает помощником наставника “Шахтера” Луиша Каштру.