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Футбол

Бартулович рассказал о свойствах характера владельца Ингульца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Младен Бартулович

Зимний новичок одного из претендентов на повышение в классе “Ингульца” Младен Бартулович поделился впечатлениями от общения с владельцем клуба Александром Поворознюком.

Несмотря на то, что многие критикуют бизнесмена за резкие высказывания и поступки, Младен Бартулович положительно оценил характер владельца “Ингульца”.

В команде привыкли, что он нем все говорят. Что он думает, то и говорит. Поэтому и интересен журналистам.

Он переживает за футболистов, постоянно на связи. Приезжал на сборы в Турции, смотрел некоторые матчи. Конечно, он переживает за команду, ведь это его проект, его дите. Быстро нашел с ним общий язык, никаких проблем. 

Напомним, “Ингулец” ставит перед собой цель в следующем сезоне повыситься в классе. В прошлом сезоне клуб дошел до финала Кубка Украины.

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Тэги: Александр ПоворознюкИнгулецМладен Бартулович
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