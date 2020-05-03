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Футбол

Брюгге не определился по поводу будущего Соболя

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуард Соболь

Финансовый кризис связанный с карантином оставил свой отпечаток на больших клубах, в том числе и лучшей команде Бельгии – “Брюгге”.

Несмотря на то, что в марте появилась информация о готовности бельгийского гранда выкупить в “Шахтера” права на Эдуарда Соболя, в последнее время ситуация изменилась.

Как сообщает voetbalbelgie.be, руководство “Брюгге” не спешит приобретать права на украинского защитника, более того параллельно клуб изучает возможное приобретение молодого таланта из “Легии” Михала Крабовника, переход которого может поставить крест на перспективах Соболя остаться в брюссельском клубе.

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Тэги: БрюггеМихал КрабовникЭдуард Соболь
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