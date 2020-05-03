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Футбол

Четверо украинцев в “Ман Сити”, Бердыев в “Динамо”, Селезнев в “Руси”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Форвард “Бурсаспора” Евгений Селезнев говорит, что точно вернется в чемпионат Украины.

Он хочет это сделать, чтобы стать самым результативным бомбардиром нашего чемпионата, а до этого осталось еще 14 мячей.

Селезнев признался, что уже говорил об этом с владельцем “Движения” Григорием Козловским, а потому ему точно есть куда идти.

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Главный тренер загребского “Динамо” Игорь Йовичевич стал участником программы “Оставайся с футболом”.

Там его спросили об интересе к защитнику “Зари” Богдана Михайличенко, который приписывали хорватскому клубу.

Йовичевич говорит, что такого футболиста не знает, но такой вопрос лучше задать отделу селекции “Динамо”.

Четверо українців у "Ман Сіті", Бердиєв у "Динамо", Селезньов у "Русі"

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Бывший наставник “Рубина” Курбан Бердыев был бы хорошим вариантом для киевского “Динамо”.

По крайней мере, в этом убежден бывший тренер “бело-синих” Рауль Ріанчо, который после этого успел поработать в “Спартаке”.

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Ріанчо говорит, что Бердыев постоянно прогрессирует и учится, а еще он основательно подходит к делу, поэтому справился бы в киевском клубе.

Четверо українців у "Ман Сіті", Бердиєв у "Динамо", Селезньов у "Русі"

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Украинский защитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко определился с кандидатурами.

Прежде всего он назвал защитника “Шахтера” Николая Матвиенко, который, по мнению Зинченко, хоть сейчас мог бы пробовать себя на “Етіхаді”.

После этого Александр подчеркнул, что игроки “Динамо” Виталий Цыганков и Виталий Миколенко также могли бы попробовать.

Источник: sportanalytic.com
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