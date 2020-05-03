Экс-лидер Зенита опустил Алиева ниже плинтуса

Известный в прошлом футболист сборной России, “Зенита” и ряда других клубов, резко прошелся по экс-полузащитнику сборной Украины и киевского “Динамо” Александру Алиеву.

В последнее время Алиев отличился множеством противоречивых высказываний, в том числе и на счет коронавируса, серьезность которого, якобы, очень преувеличивается.

«А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус – фигня, и они не заболеют?

Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва»

Напомним, по состоянию на 3 мая в Украине на коронавирус заболело около 12 тысяч человек, в то время, как в России лишь за последние сутки число инфицированных увеличилось почти на десять тысяч и уже достигло 125 тысяч.