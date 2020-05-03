Милан нацелился на братьев Миранчуков

Одним из ведущих игроков московского “Локомотива” Алексей и Антон Миранчуки могут летом уйти на повышение.

Как сообщает “Спорт-Экспресс” братья Миранчуки пользуются большим спросом среди клубов ТОП-чемпионатов. Серьезную заинтересованность в услугах игроков проявляет “Севилья”, “Рома” и итальянский “Милан”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Алексея Миранчука 26 матчей во всех турнирах, девять голов и пять результативных передач. На счету его брата тринадцать матчей, два гол и одна результативная передача.