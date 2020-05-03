Сергей Ребров в числе претендентов на должность тренера Фенербахче

Бывший тренер киевского “Динамо” Сергей Ребров, который не безуспешно трудиться в чемпионате Венгрии во главе “Ференцвароша”, может перебраться в чемпионат Турции.

По информации Fotospor, руководство “Фенербахче” находится в поиске нового главного тренера. Одним из кандидатов является Сергей Ребров, который, к слову, в свое время отыграл за стамбульский клуб 38 матчей и забил четыре гола.

Стоить отметить, что приоритетным вариантом для “Фенербахче” является экс-тренер загребского “Динамо” Ненад Бьелица, но окончательное решение по новому тренеру ещё не принято. Напомним, что контракт Сергея Реброва с “Фенербахче” заканчивается через два года.