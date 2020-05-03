Воскресенье, 3 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВ ближайшее время состав Черноморца могут покинуть ряд игроков
Футбол

В ближайшее время состав Черноморца могут покинуть ряд игроков

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Арена Черноморец

Некогда грозная сила в украинском футболе одесский “Черноморец” рискует прекратить свое существование.

По информации FootBoom, в клубе приняли решение пойти на максимальное снижение заработной платы своим игрокам, речь идет о сокращении окладов до 10-15 тысяч гривен. Всем игрокам, которые против, было предложено расторгнуть контракт по обоюдному согласию, к чему собственно все и идет.

Напомним, на прошлой неделе одесский “Черноморец” покинул главный тренер команды Остап Маркевич. Вместе с ним ушел и весь тренерский штаб. Скорей всего обязанности тренера будет исполнять Андрей Ущаповский.

загрузка...
Тэги: Андрей УщаповскийОстап МаркевичфинансыЧерноморец
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Нери Кастильо
Луческу назвал главный трансферный провал Шахтера в период его работы

Поль Погба
Реал все ещё планирует приобрести Поля Погба

Эдуард Соболь
Брюгге не определился по поводу будущего Соболя

Младен Бартулович
Бартулович рассказал о свойствах характера владельца Ингульца

Сергей Ребров
Сергей Ребров в числе претендентов на должность тренера Фенербахче

Закрыть