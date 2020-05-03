В ближайшее время состав Черноморца могут покинуть ряд игроков

Некогда грозная сила в украинском футболе одесский “Черноморец” рискует прекратить свое существование.

По информации FootBoom, в клубе приняли решение пойти на максимальное снижение заработной платы своим игрокам, речь идет о сокращении окладов до 10-15 тысяч гривен. Всем игрокам, которые против, было предложено расторгнуть контракт по обоюдному согласию, к чему собственно все и идет.

Напомним, на прошлой неделе одесский “Черноморец” покинул главный тренер команды Остап Маркевич. Вместе с ним ушел и весь тренерский штаб. Скорей всего обязанности тренера будет исполнять Андрей Ущаповский.