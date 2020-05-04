Бойко назвал первостепенная задача “Динамо”

Вратарь “Динамо” Денис Бойко очертил задачи киевлян на заключительную часть сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас первостепенная задача – занять второе место в чемпионате Украины и выиграть Кубок Украины.

Каждый футболист сделает все, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов”, – сказал Бойко.

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Добавим, после 23 туров УПЛ киевляне занимают третью строчку в турнирной таблице, имея поровну очков с “Зарей”, а в Кубке Украины динамовцев ожидает финальный матч с “Проходим”.