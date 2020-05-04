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Футбол

Экс-игрок “Барселоны” сказал, почему отказал “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший хавбека “Арсенала” и “Барселоны” Александр Глеб рассказал о том, почему в начале своей карьеры решил отказать “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мой отец был фанатом немецкой сборной, и у меня было желание уехать в Германию.

Конечно, “Динамо” Киев я на тот момент просто обожал. Я следил, как они играли во всех лигах чемпионов, как они обыгрывали “Барселону” неоднократно. Для меня это была просто топ-команда. Конечно, я восхищался.

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Но на тот момент у меня было предложение из Германии. А в Киеве на просмотре не тренировочный процесс предлагали, а тест Купера … Поэтому я немножко расстроился”, – сказал Глеб в эфире “Великого футбола”.

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Источник: sportanalytic.com
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