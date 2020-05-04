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Футбол

Кравченко исключил вероятность появления в СК Днепр-1 Евгения Селезнева

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Селезнев

Один из ветеранов СК “Днепр-1” Сергей Кравченко оценил вероятность возвращения в Днепр одного из лучших бомбардиров чемпионата Украины Евгения Селезнева.

Если Селезнев будет нужен клубу и тренеру, то почему бы и нет. Но мы финансовые запросы его не потянем. Хотя он говорил, что деньги ему не важны, главное — побить рекорд.

Посмотрим, может, он в «Рух» поедет. Селя – бомбардир, но пока он играет в Турции. Смотрю, он держит себя в форме. Но не мне решать

Сейчас бывший форвард сборной Украины выступает в составе турецкого “Бурсаспора”. В 22 матчах второго по силе дивизиона Турции 34-летний форвард забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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Тэги: БурсаспорЕвгений СелезневСК Днепр-1
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