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Футбол

Милевский: Настроение просто топ!

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский форвард брестского “Динамо” Артем Милевский высказался о победе над “Белшиною” (3:0) в 7 туре чемпионата Беларуси. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Если честно, то очень соскучился по большим победам, так что настроение просто топ! Хочется сделать комплимент Бобруйске! Бежали, мчались, хотели – красавцы ребята. Но мы просто сильнее, как я и говорил. Спасибо всем.

Неделю огонь, уже в середине таблицы. Потихоньку поднимаемся на Олимп, – написал Милевский в своем телеграмм-канале.

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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: http://sportanalytic.com/football/254087milevskii-odyagnuvsya-tankistom-i-vzyav-do-ruk-cigarku-foto.htmlМілевський оделся танкистом и взял в руки сигарету (ФОТО)

Источник: sportanalytic.com
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