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Футбол

Неймар вновь отказал ПСЖ подписывать новый контракт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Неймар

Звезда сборной Бразилии и французского “ПСЖ” Неймар все ближе к уходу из клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, на днях руководство парижского гранда вновь предлагало своему лидеру новый контракт, детали которого действительно впечатляют. В качестве подъемных “ПСЖ” предлагал Неймару 100 миллионов евро , а также 50 миллионов евро в год в качестве зарплаты.

Сообщается, что Неймар четко поставил перед собой цель вернуться в каталонскую “Барселону”, уход откуда в 2017 году за 222 миллиона евро он по сей день считает большой ошибкой.

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В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и десять результативных передач в 22 матчах за “ПСЖ”.

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Тэги: БарселонаНеймарПСЖ
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