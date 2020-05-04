Неймар вновь отказал ПСЖ подписывать новый контракт

Звезда сборной Бразилии и французского “ПСЖ” Неймар все ближе к уходу из клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, на днях руководство парижского гранда вновь предлагало своему лидеру новый контракт, детали которого действительно впечатляют. В качестве подъемных “ПСЖ” предлагал Неймару 100 миллионов евро , а также 50 миллионов евро в год в качестве зарплаты.

Сообщается, что Неймар четко поставил перед собой цель вернуться в каталонскую “Барселону”, уход откуда в 2017 году за 222 миллиона евро он по сей день считает большой ошибкой.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и десять результативных передач в 22 матчах за “ПСЖ”.