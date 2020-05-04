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Реал не теряет надежд заполучить Камавингу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуардо Камавинга

Невзирая на позицию руководства французского “Ренна”, которое во что бы то не стало желает сохранить своего главного таланта Эдуардо Камавингу, мадридский “Реал” все же попытается убедить клуб отпустить 17-летнего таланта.

Как сообщает AS, летом мадридский гранд сделает официальное предложение по переходу игрока, причем, с представителями игрока “Реал” начал работу уже сейчас.

Стоить отметить, что сам Эдуардо Камавинга неоднократно заявлял о желании перейти в “Реал”. По неофициальным данным, переход может стоить испанскому гранду 70 миллионов евро. Ранее к игроку приписывали интерес “Манчестер Юнайтед” и “ПСЖ”.

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Тэги: РеалРеннЭдуардо Камавинга
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