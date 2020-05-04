Рома близка к оформлению трансфера экс-звезды Шахтера

Бывший футболист донецкого “Шахтера” Генрих Мхитарян в ближайшее время станет полноценным игроком римской “Ромы”, цвета которой в нынешнем сезоне он защищал на правах аренды.

Как сообщает итальянская пресса, лондонский “Арсенал”, который владеет правами на игрока, готов продать Мхитаряна в римскую “Рому” за 10 миллионов фунтов. Итальянский клуб продолжает торги, но все идет к тому, что сделка все же состоится.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за “Рому” Генрих Мхитарян провел двадцать матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. В Украине игрок выступал в период с 2009 по 2013 год.