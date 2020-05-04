Защитник “Шахтера” : Надеюсь, скоро вернемся на поле

Защитник донецкого “Шахтера” Сергей Кривцов прокомментировал информацию о смягчении правил карантина в Украине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Очень соскучился по каждому участнику футбольного мира.

Хорошая новость: пришла информация о смягчении карантина. Надеюсь, скоро вернемся на поле”, – написал Кривцов в інстаграмі.

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Напомним, с 11 мая спортсменам командных видов спорта будут разрешены групповые тренировки, однако лишь на закрытых базах.