Бердыева в “Динамо” не будет, – эксперт

Экс-тренер “Рубина” Курбан Бердыев не возглавит “Динамо” в ближайшее время. Сообщает сайт EURO.com.ua
Об этом заявил ведущий программы “Профутбол” Игорь Цыганык.
“Когда Блохин начал валиться в 2013 году, стали искать тренера. Тогда его помощником был Ребров, который посоветовал Бердыева. Его спрашивали, и он дал ему хорошую рекомендацию. Не зря именно тогда у Реброва появился Ріанчо.
Бердыев действительно приехал, посмотрел, а потом начался Майдан и переговоры свернули. Сейчас он не будет тренировать “Динамо”. Его кандидатура не рассматривается. Вся эта информация – откровенная ложь”, – говорит Цыганык в интервью каналу “Бомбардир”.
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Источник: sportanalytic.com