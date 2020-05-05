Цыганык: Кому-то очень нужна отставка тренера “Динамо”

Комментатор Игорь Цыганык прокомментировал слышать поиска замены Алексею Михайличенко на посту наставника “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У меня такое ощущение, что кто-то специально расшатывает тренерское кресло под Михайличенко. Создается искусственный негатив вокруг “Динамо”. Люди хотят повесить себе какие-то медальки и принять участие в каком-то новом проекте.

Почему сейчас журналисты не говорят о том, что когда приезжали те и те легионеры, то они принимали в этом участие и желали им успехов? Сейчас этих легионеров нет, и они молчат.

Дайте Михайличенко поработать. Он заслужил сделать то, что он запланировал. А по Скрипнику и другом – это какие-то вбросы информации”, – говорит Цыганык в программе “Бомбардир”.