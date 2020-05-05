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Футбол

Цыганык: Кому-то очень нужна отставка тренера “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Комментатор Игорь Цыганык прокомментировал слышать поиска замены Алексею Михайличенко на посту наставника “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У меня такое ощущение, что кто-то специально расшатывает тренерское кресло под Михайличенко. Создается искусственный негатив вокруг “Динамо”. Люди хотят повесить себе какие-то медальки и принять участие в каком-то новом проекте.

Почему сейчас журналисты не говорят о том, что когда приезжали те и те легионеры, то они принимали в этом участие и желали им успехов? Сейчас этих легионеров нет, и они молчат.

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Дайте Михайличенко поработать. Он заслужил сделать то, что он запланировал. А по Скрипнику и другом – это какие-то вбросы информации”, – говорит Цыганык в программе “Бомбардир”.

Источник: sportanalytic.com
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