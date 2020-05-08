Интер и Арсенал готовят громкий обмен

Лондонский “Арсенал” и миланский “Интер” во время летнего межсезонья могут обменяться своими звездными исполнителями.

Как сообщает Tuttosport, руководство миланского “Интера”, чтобы заполучить в свои ряды Пьера Обамеянга, готово предложить “канонирам” своего форварда Мауро Икарди.

Стоить отметить, что вероятность сделки оценивается достаточно высоко. Оба игрока, не однократно заявляли о желании сменить клубную прописку, причем Икарди и вовсе нынешний сезон провел в составе “ПСЖ” на правах аренды.