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Интер и Арсенал готовят громкий обмен

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Лондонский “Арсенал” и миланский “Интер” во время летнего межсезонья могут обменяться своими звездными исполнителями.

Как сообщает Tuttosport, руководство миланского “Интера”, чтобы заполучить в свои ряды Пьера Обамеянга, готово предложить “канонирам” своего форварда Мауро Икарди.

Стоить отметить, что вероятность сделки оценивается достаточно высоко. Оба игрока, не однократно заявляли о желании сменить клубную прописку, причем Икарди и вовсе нынешний сезон провел в составе “ПСЖ” на правах аренды.

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Тэги: АрсеналИнтерМауро ИкардиПьер-Эмерик Обамеянг
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