Лидер Олимпика не понимает причин отставки Висенте Гомеса

Один из старожилов донецкого “Олимпика” Дмитрий Гришко прокомментировал период работы во главе команды испанского специалиста Висенте Гомеса.

После серии неудачных матчей,бывший тренер молодежной команды “Динамо” был уволен, несмотря на то, что именно он на старте сезона сумел вывести “Олимпик” из числа аутсайдеров в крепкие середняки УПЛ.

Мы с удовольствием с ним работали. Мы не только сдружились, как-то породнились за это время. Думаю, у нас было больше, чем дружба. Несмотря на работу в формате тренер-футболист, мы отлично общались вне поля. Висенте со всеми хорошо ладил. Это было неожиданное решение. Все приняли это болезненно, потому что посреди чемпионата состояние было не особо хорошо. Понимаешь, что сейчас придешь на тренировку и будет Висенте, а приходишь и его нет. Неприятное было ощущение.

Напомним, сейчас “Олимпик” идет на предпоследнем месте в чемпионате Украины, опережая львовские “Карпаты” на пять очков.