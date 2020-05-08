Рангник подтвердил наличие переговоров с Миланом

Известный немецкий специалист Ральф Рангник все ближе к назначению на должность главного тренера итальянского “Милана”.

В интервью местной пресса специалист подтвердил переговоры с “россонери”, которые, правда, после начала пандемии коронавируса были приостановлены.

Возглавлю ли я «Милан»? Не могу этого исключать. «Милан» контактировал со мной и я сообщил об этом «Ред Булл». Переговоры начались, но потом были приостановлены из-за коронавируса. Возникли более важные проблемы.

Напомним, 61-летний немецкий специалист за свою карьеру работал во главе таких известных клубов, как: “Лейпциг”, “Шальке”, “Штутгарт”, “Хоффенхайм” и “Ганновер”.