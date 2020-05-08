Рыбалка: Ребров может привести Фенербахче к поставленным целям

Бывший полузащитник киевского “Динамо” Сергей Рыбалка, который лучшие свои годы в Киеве провел под руководством Сергея Реброва, прокомментировал слухи об интересе турецкого “Фенербахче” к тренеру.

“Было бы хорошо увидеть его в конкурентоспособном клубе Турции. Это одна из двух-трех самых популярных команд чемпионата. Сейчас “Фенербахче” немного уступает “Сивасспору” в футбольном плане, но у них большой потенциал. Тем более, Ребров знает этот клуб, так как играл за него. Думаю, он может привести команду к поставленной цели и не испытывать проблем с адаптацией”, – цитирует Рыбалку Fotospor.

Напомним, Сергей Ребров сейчас имеет действующий контракт с венгерским “Ференцварошем”, который под его руководством идет ко второму кряду чемпионском титулу. В Украине Реброва дважды делал чемпионом “Динамо”.