Пятница, 8 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболРыбалка: Ребров может привести Фенербахче к поставленным целям
Футбол

Рыбалка: Ребров может привести Фенербахче к поставленным целям

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Ребров

Бывший полузащитник киевского “Динамо” Сергей Рыбалка, который лучшие свои годы в Киеве провел под руководством Сергея Реброва, прокомментировал слухи об интересе турецкого “Фенербахче” к тренеру.

“Было бы хорошо увидеть его в конкурентоспособном клубе Турции. Это одна из двух-трех самых популярных команд чемпионата. Сейчас “Фенербахче” немного уступает “Сивасспору” в футбольном плане, но у них большой потенциал. Тем более, Ребров знает этот клуб, так как играл за него. Думаю, он может привести команду к поставленной цели и не испытывать проблем с адаптацией”, – цитирует Рыбалку Fotospor.

Напомним, Сергей Ребров сейчас имеет действующий контракт с венгерским “Ференцварошем”, который под его руководством идет ко второму кряду чемпионском титулу. В Украине Реброва дважды делал чемпионом “Динамо”.

загрузка...
Тэги: Сергей РебровСергей РыбалкаФенербахче
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Диего Соуза
В экс-игрока Металлиста обнаружили коронавирус

Миккель Артета
Арсенал нашел усиление во втором дивизионе Норвегии

Три игрока Милана заразились коронавирусом

Миралем Пьянич
Миралем Пьянич дал согласие на переход в Барселону

Юрий Ткачук
Воспитанник Металлиста покинул Левадию

Закрыть