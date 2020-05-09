“Динамо” может пристроить легионера в чемпионат Польши

Полузащитник “Динамо” Мохамед Кадірі может сменить клуб уже во время следующего трансферного окна. Сообщает сайт EURO.com.ua

24-летний ганец пока так и не смог пробиться в основу киевского клуба, поэтому киевляне готовы отдать его в аренду в польский “Шленск” на весь сезон.

Сейчас этот клуб делит 3-5 места в Екстраклясі и претендует даже на серебряные медали. Планируется, что “Шленск” будет иметь право выкупа Кадірі за 1,5 млн евро.

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