Экс-игрок “Карпат”: Я был в шоке, когда узнал о дисквалификации Севидова

Защитник польского “Леха” Владимир Костевич высказался о дисквалификации своего бывшего наставника Александра Севидова за участие в договорных матчах. Сообщает сайт EURO.com.ua

Я был в шоке, никогда даже не догадывался. Когда он был в “Карпатах”, то дал мне возможность играть в основе левым защитником. Во многом ему благодарен.

В “Карпатах” даже не было сигналов, что что-то такое может быть. Я был удивлен, – сказал Костевич в эфире інстаграму сайта tribuna.com.

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Напомним, Севидова на 5 лет отлучили от футбола.