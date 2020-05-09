Суббота, 9 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-игрок “Карпат”: Я был в шоке, когда узнал о дисквалификации Севидова
Футбол

Экс-игрок “Карпат”: Я был в шоке, когда узнал о дисквалификации Севидова

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Защитник польского “Леха” Владимир Костевич высказался о дисквалификации своего бывшего наставника Александра Севидова за участие в договорных матчах. Сообщает сайт EURO.com.ua

Я был в шоке, никогда даже не догадывался. Когда он был в “Карпатах”, то дал мне возможность играть в основе левым защитником. Во многом ему благодарен.

В “Карпатах” даже не было сигналов, что что-то такое может быть. Я был удивлен, – сказал Костевич в эфире інстаграму сайта tribuna.com.

Читайте также:  Яремчук отличился десятым голом в сезоне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Севидов: Если брать ставки, то “Карпаты” – “Александрия” – это “договорняк”

Напомним, Севидова на 5 лет отлучили от футбола.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально. Украинец покинул ряды “Левадии”

Пойманный на допинге форвард “Динамо” собирается стать еще сильнее

Шевченко назвал главную команду своей жизни

Талант “Динамо”: Мне советуют не идти в аренду

“Заря” заняла жесткую позицию относительно доигрывания УПЛ

Закрыть