Фенербахче продолжает интересоваться Ребровым

Турецкая пресса продолжает сватать Сергея Реброва на должность главного тренера “Фенербахче”, правда, ради справедливости стоить отметить, что кандидатура украинца не единственная.

Как сообщает Fotospor, на должность главного тренера “канареек” претендуют три специалиста: Сергей Ребров, Ненад Бьелица и Мануэль Пеллегрини. Перед тренером будет поставлена задача выиграть чемпионат Турции, а также провести омоложение состава. Сообщается, что новому наставнику руководство “Фенербахче” готово платить около миллиона евро в год.

Напомним, Сергей Ребров сейчас работает в “Ференцвароше”, его контракт с венгерским грандом истекает через два года.