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Футбол

Пойманный на допинге форвард “Динамо” собирается стать еще сильнее

Евгений НикитюкНет комментариев
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Дисквалифицирован за употребление допинга форвард “Динамо” Артем Беседин не теряет оптимизма. Сообщает сайт EURO.com.ua

Буду ли я играть в большой футбол? Должен. Самое тяжелое время в моральном плане уже позади.

Сейчас надо работать, чтобы до того момента, когда буду возвращаться, подойти еще сильнее”, – сказал Бєсєдін в эфире ютуб-канала “Бомбардир”.

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Добавим, в футбол 24-летний нападающий сможет вернуться не раньше декабря 2020 года, когда завершится срок его дисквалификации.

Источник: sportanalytic.com
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