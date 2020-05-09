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Шевченко назвал главную команду своей жизни

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем трансфере из “Милана” в “Челси” в 2006 году. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не все всегда идет хорошо, но этот опыт сделал меня сильнее. Я искал перемен в своей жизни. “Милан” всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Там я провел свои лучшие годы.

После этого в Украине я нашел новую мотивацию, когда вернулся в «Динамо». Я продолжил играть и хорошо закончил”, – сказал Шева в интервью итальянской прессе.

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Добавим, недавно трансфер Шевченко в “Челси” попал в десятку худших переходов в истории АПЛ по версии ESPN.

Источник: sportanalytic.com
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