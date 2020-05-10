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СМИ: “Динамо” продаст Цыганкова летом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков имеет все шансы покинуть киевский клуб во время ближайшего трансферного окна. Сообщает сайт EURO.com.ua

Ведущий программы “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский рассказал Роману Бебеху, что “бело-синие” в целом готовы отпустить 22-летнего украинца.

Впрочем, на этот потенциальный трансфер будет иметь немалое влияние ситуация с коронавирусом и финансовое состояние заинтересованных клубов.

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Источник: sportanalytic.com
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