СМИ: “Динамо” продаст Цыганкова летом

Полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков имеет все шансы покинуть киевский клуб во время ближайшего трансферного окна. Сообщает сайт EURO.com.ua

Ведущий программы “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский рассказал Роману Бебеху, что “бело-синие” в целом готовы отпустить 22-летнего украинца.

Впрочем, на этот потенциальный трансфер будет иметь немалое влияние ситуация с коронавирусом и финансовое состояние заинтересованных клубов.

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