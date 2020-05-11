Понедельник, 11 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАрсенал может усилиться полузащитником Фламенго
Футбол

Арсенал может усилиться полузащитником Фламенго

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Жерсон

Лондонский “Арсенал” намерен усилить линию полузащиты молодым полузащитником бразильского “Фламенго” Жерсоном.

Как сообщает Yahoo Sports, руководство “канониров” проявляет серьезный интерес к 22-летнему полузащитнику “Фламенго”. Сообщается, что его переход может стоить “Арсеналу” более 20 миллионов евро. Именно столько год назад предлагала “Ницца” бразильскому клубу за полузащитника, но получила отказ.

Отметим, в нынешнем сезоне Жерсон стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес. В Серии А на счету игрока 27 поединков и два забитых гола.

загрузка...
Тэги: АрсеналЖерсонФламенго
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Хамес Родригес
Ньюкасл нацелился на Хамеса Родригеса

Паулу Фонсека
Луческу затаил обиду на Фонсеку

Ирвинг Лосано
Эвертон может подписать мексиканскую звезду Наполи

Эдуард Мишу
Манчестер Сити претендует на дарование ПСЖ

Александр Нойок
Нойок помог Динамо-Брест обыграть минское Динамо

Закрыть