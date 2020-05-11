Арсенал может усилиться полузащитником Фламенго

Лондонский “Арсенал” намерен усилить линию полузащиты молодым полузащитником бразильского “Фламенго” Жерсоном.

Как сообщает Yahoo Sports, руководство “канониров” проявляет серьезный интерес к 22-летнему полузащитнику “Фламенго”. Сообщается, что его переход может стоить “Арсеналу” более 20 миллионов евро. Именно столько год назад предлагала “Ницца” бразильскому клубу за полузащитника, но получила отказ.

Отметим, в нынешнем сезоне Жерсон стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес. В Серии А на счету игрока 27 поединков и два забитых гола.