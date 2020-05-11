Эвертон может подписать мексиканскую звезду Наполи

Один из лидеров сборной Мексики Ирвинг Лосано, который прошлым летом перебрался в чемпионат Англии, может этим летом вновь сменить клубную прописку.

По информации La Gazzetta dello Sport, больший интерес в услугах игрока проявляет “Эвертон”, главный тренер которого Карло Анчелотти считает мексиканского игрока одной из приоритетных целей.

Стоить отметить, что заполучить Ирвинга Лосано “Эвертону” будет непросто. “Наполи”, переход которому полузащитника обошелся в 50 миллионов евро, вряд ли отпустить игрока дешевле, к тому же и сам игрок не спешит переезжать в АПЛ, спустя лишь год после своего переезда в Серию А.