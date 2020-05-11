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Футбол

Игроки Динамо сдали тест на коронавирус. Стали известны результаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Динамо

Сегодня в Украине начинает действовать ослабление карантина, что все ближе делает день возвращения большого футбола.

Один из лидеров чемпионата Украины киевское “Динамо” на днях завершили тестирование игроков на коронавирус. Сообщается, что в ходе проверки было сделано 60 тестов, причем, тестирование проводилось, как среди футболистов, так и тренеров и обслуживающего персонала. Сообщается, что все тесты оказались отрицательными.

По словам врача “Динамо” Андрея Шморгуна, скорей всего подобная процедура станет обязательной перед каждым матчем. Напомним, ориентировочная дата возвращения чемпионата Украины – 30 мая.

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Тэги: Динамокарантинкоронавирус
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