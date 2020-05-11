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Лион выставил ценник на Ауара

Андрей ОгородникНет комментариев
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Уссем Ауар

Французский “Лион” не станет удерживать одного из главных своих талантов Уссема Ауара в случае появления достойного предложения по переходу игрока.

Как сообщает L’Equipe, руководство “ткачей” оценивают своего таланта в 50 миллионов евро. Главным претендентом на игрока считается “Манчестер Сити”, скауты которого уже давно следят за прогрессом полузащитника.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Уссема Ауара 25 матчей в чемпионате Франции, три гола и пять результативных передач.

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Тэги: ЛионМСУссем Ауар
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