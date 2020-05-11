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Футбол

Луческу затаил обиду на Фонсеку

Андрей ОгородникНет комментариев
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Паулу Фонсека

Бывший главный тренер донецкого “Шахтера” Мирча Луческу прокомментировал работу своего наследника Паулу Фонсеки.

По словам румынского специалиста, португальский наставник благодаря ему достиг своего нынешнего уровня, хотя благодарности от него Луческу не получил.

«Я оставил Фонсеке хорошую команду. Не буду скрывать, что меня расстроило его поведение. Он не сказал «спасибо» за это, хотя было бы достаточно одного телефонного звонка», — заявил Мирча Луческу.

«В Шахтере он начал выстраивать схему 4-4-2, но президент клуба переубедил его перейти к моей схеме 4-2-3-1, которая заточена под многих бразильцев. При мне Шахтер продавал нескольких игроков в год, а при Фонсеке — нет.


В то же время, я должен признать, что Фонсека продемонстрировал большой интеллект и отлично адаптировался к работе в Шахтере. Несмотря на неуважение ко мне, у него есть навыки, чтобы хорошо проявить себя в Роме. Я был рад, когда обыграл со счетом 4:0 его Брагу. Оттуда бы он не перебрался в Рому».

Напомним, Мирча Луческу работал в “Шахтере” 12 лет, в то время, как Фонсека, который пришел ему на смену отработал в донецком клубе лишь три года.

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Тэги: Мирча ЛуческуПаулу ФонсекаШахтер
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