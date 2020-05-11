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Милан начал переговоры по лидеры защиты Селтика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кристофер Айер

Один из лучших защитников чемпионата Шотландии и один из лидеров обороны “Селтика” Кристоффер Айер в скором времени может уйти на повышение.

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, итальянский “Милан” начал переговоры по переходу 22-летнего норвежского защитника шотландского гранда. Переговоры находятся на продвинутой стадии, причем на контроле исполнительного директора «Милана» Ивана Газидиса.

Отметим, в нынешнем сезоне Кристоффер Айер провел в составе “Селтика” 28 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны “Арсенала” и “Лестера”.

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Тэги: Кристофер АйерМиланСелтик
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