Нойок помог Динамо-Брест обыграть минское Динамо

В центральном матче 8 тура чемпионата Беларуси сошлись действующий чемпион Беларуси и один из самых титулованных клубов страны минское “Динамо”.

Несмотря на смену главного тренера, столичный клуб вновь проиграл, пропустив два гола от команды с Бреста. Примечательно, что первый гол в ворота минского клуба организовали украинцы Александр Нойок и Артем Милевский, экс-игрок “Шахтера” простреливал, а экс-игрок “Динамо” замыкал подачу. К сожалению, фамилия Милевского на табло не попала, так как забитый гол записали на защитника минчан Бручича.

Благодаря победе в принципиальном противостоянии, “Динамо-Брест” сумело подняться на шестое место в турнирной таблице. Минское “Динамо” продолжает идти лишь на 13 месте.