Ньюкасл нацелился на Хамеса Родригеса

Английский “Ньюкасл”, который готовится к смене владельцев, может стать одним из самых активных клубов на трансферном рынке ближайшего лета.

По информации Caracol, одним из приоритетов “сорок” для усиления линии полузащиты является колумбийский полузащитник мадридского “Реала” Хамес Родригес. Чтобы убедить игрока перейти в “Ньюкасл”, руководство клуба готово пожертвовать суммой в размере 32 миллионов евро.

Напомним, мадридский “Реал” планирует выставить Хамес Родригеса на трансфер. Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за игрока является “Эвертон”.