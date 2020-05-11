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Футбол

Один отпал. Ребров стал лучшим вариантом для “Фенербахче”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский наставник “Ференцвароша” Сергей Ребров сделал еще один шаг к позиции главного тренера “Фенербахче”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Турецкая пресса утверждает, что одно из условий для кандидатов – зарплата не больше 1 млн евро в год. Бывший наставник “Динамо” Загреб Ненад Бєліца от такого отказался.

Мануэль Пеллегрини не очень хочет работать с ограниченным трансферным бюджетом, поэтому Ребров вырвался в лидеры этих тренерских гонки.

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Источник: sportanalytic.com
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