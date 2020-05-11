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Яремчук не спешит покидать Гент

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал слухи о своем возможном уходе из бельгийского “Гента”.

Успешный сезон в составе “индейцев” и сборной Украины привлек к игроку внимание таких известных клубов, как “Рома” и “Лацио”, но по словам самого игрока, что-то менять в ближайшее время он не планирует.

На данный момент нет мыслей об уходе из «Гента». Я только пережил травму и для меня главное – набрать тонус и вернуть кондиции. После этого можно думать о переходе в другую команду. Пока я сосредоточен на «Генте»

В 18 матчах нынешнего сезона в чемпионате Бельгии Роман Яремчук забил десять голов.

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Тэги: ГентРоман ЯремчукСборная Украины
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