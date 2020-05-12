Андрей Шевченко – 12 в рейтинге самых эффективных форвардов в истории Лиги Чемпионов

Экс-звезда “Динамо” и “Милана” Андрей Шевченко попал в рейтинг самых эффективных форвардов за всю историю существования Лиги Чемпионов.

Для составления рейтинга портал GiveMeSport принял во внимание количество забитых голов и количество сыгранных матчей. Украинский экс-бомбардир провел в самом престижном клубном турнире 100 матчей, в которых забил 48 голов, благодаря чему получил коэффициент 0,48, что позволило ему занять 12 место.

Лучшим и самым эффективным форвардом Лиги Чемпионов является Лионель Месси который имеет показатель 0,81 (141 матч, 114 голов). ТОП-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, 0,81)

2. Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77)

3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76)

4. Роберт Левандовски (86 матч, 64 мяча, 0,74)

5. Неймар (57 матч, 35 голов, 0,61)

6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 мячей, 0,57)

7. Эдинсон Кавани (62 игры, 35 голов, 0,56)

8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)

9. Карим Бензема (119 матчей, 64 мяча, 0,54)

10. Рауль (142 игры, 71 гол, 0,50)