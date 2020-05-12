Вторник, 12 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАндрей Шевченко – 12 в рейтинге самых эффективных форвардов в истории Лиги Чемпионов
Футбол

Андрей Шевченко – 12 в рейтинге самых эффективных форвардов в истории Лиги Чемпионов

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено

Экс-звезда “Динамо” и “Милана” Андрей Шевченко попал в рейтинг самых эффективных форвардов за всю историю существования Лиги Чемпионов.

Для составления рейтинга портал GiveMeSport принял во внимание количество забитых голов и количество сыгранных матчей. Украинский экс-бомбардир провел в самом престижном клубном турнире 100 матчей, в которых забил 48 голов, благодаря чему получил коэффициент 0,48, что позволило ему занять 12 место.

Лучшим и самым эффективным форвардом Лиги Чемпионов является Лионель Месси который имеет показатель 0,81 (141 матч, 114 голов). ТОП-10 рейтинга выглядит следующим образом:

Читайте также:  Звезда Олимпиакоса пропустит матч с Динамо

1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, 0,81)

2. Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77)

3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76)

4. Роберт Левандовски (86 матч, 64 мяча, 0,74)

5. Неймар (57 матч, 35 голов, 0,61)

6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 мячей, 0,57)

7. Эдинсон Кавани (62 игры, 35 голов, 0,56)

8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)

9. Карим Бензема (119 матчей, 64 мяча, 0,54)

10. Рауль (142 игры, 71 гол, 0,50)

Читайте также:  Динамо U-19 сыграет с загребским Динамо в Юношеской лиге УЕФА

загрузка...
Тэги: Андрей ШевченкоДинамоМилан
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Перемога
На transfermarkt появился профиль днепровской Перемоги

Индржих Трпишовски
Известный журналист посоветовал Динамо обратить внимание не тренера Славии

Тимо Вернер
Тимо Вернер может оказаться в Барселоне

Богдан Бутко
Бутко мог оказаться в чемпионате Бельгии

Поворознюк начал открытую войну против “Шахтера”

Закрыть