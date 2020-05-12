Бутко мог оказаться в чемпионате Бельгии

Защитник донецкого “Шахтера” Богдан Бутко, который этой зимой перебрался в чемпионат Польши на правах аренды, мог сменить клубную прописку значительно раньше.

Ещё в период работы во главе “Шахтера” Паулу Фонсеки, на игрока претендовал один из клубов чемпионата Бельгии, но португальский специалист отказался отпускать игрока.

У меня было предложение из Бельгии той зимой, но не отпустили. Фонсека сказал, что я буду играть и он на меня надеется. И после этого я не играл. Больше с ним не разговаривал. В летнее трансферное окно сказал, что хочу уходить и начал искать команду. Это еще больше повлияло на мою игровую практику, ведь я прямо об этом сказал.

Напомним, сейчас Богдан Бутко выступает в составе “Леха” на правах аренды. Его контракт с “Шахтером” заканчивается летом.