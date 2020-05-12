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Футбол

Два игрока Милана интересны ПСЖ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лукас Пакета

Сразу два игрока итальянского “Милана” летом могут уйти на повышение.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский “ПСЖ” во время летнего трансферного окна попытается усилиться двумя игроками итальянского “Милана”. Речь идет о полузащитниках Лукасе Пакете и Исмаэле Беннасере.

Отметим, оба игрока являются футболистами основного состава “Милана”. На счету бразильского футболиста 19 матчей и одна результативная передача, алжирский полузащитник отыграл в 23 встречах и также отличился голевой передачей. За трансфер обеих игроков “россонери” могут получить более 70 миллионов евро.

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Тэги: Лукас ПакетаМиланПСЖ
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