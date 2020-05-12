Два игрока Милана интересны ПСЖ

Сразу два игрока итальянского “Милана” летом могут уйти на повышение.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский “ПСЖ” во время летнего трансферного окна попытается усилиться двумя игроками итальянского “Милана”. Речь идет о полузащитниках Лукасе Пакете и Исмаэле Беннасере.

Отметим, оба игрока являются футболистами основного состава “Милана”. На счету бразильского футболиста 19 матчей и одна результативная передача, алжирский полузащитник отыграл в 23 встречах и также отличился голевой передачей. За трансфер обеих игроков “россонери” могут получить более 70 миллионов евро.