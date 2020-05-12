Экс-звезда Динамо оказался ненужным клубу четвертого дивизиона Франции

В прошлом любимец болельщиков киевского “Динамо” Исмаель Бангура не сумел надолго задержаться в составе любительского клуба “Мюлуз”.

Как сообщает VisionGuinee.Info, руководство французского клуба приняло решение отказаться от услуг опытного форварда, который выступал в составе их клуба с ноября прошлого года.

Отметим, в составе “Мюлуза”, который играет в четвертом по силе дивизионе Франции, Исмаель Бангура провел девять матчей и забил один гол. Цвета “Динамо” гвинейский нападающий защищал с 2007 по 2009 год.