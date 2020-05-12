Известный журналист посоветовал Динамо обратить внимание не тренера Славии

Несмотря на то, что руководство киевского “Динамо” всячески поддерживает нынешнего наставника команды Алексея Михайличенко, в свете того, что клуб после провальной Лиги Европы может финишировать на третьем месте в чемпионате Украины, слухи о возможной отставке тренера не прекращаются.

О своих фаворитах на должность главного тренера “Динамо” рассказал главный редактор журнала футбол Артем Франков, который стал гостем стрима Ютуб-канала Бомбардир.

Кого я предлагал на пост главного тренера «Динамо»? Речь не шла о конкретных кандидатурах, хотя назывались фамилии и Давид Вагнера, и Доменико Тедеско. На мой взгляд, мы пока не знаем фамилию будущего тренера-иностранца «Динамо». Она просто еще не засвечена.

В конце концов, я считаю, что господин Йиндржих Трпишовски, который хорошо поработал со «Славией», был бы для нас очень интересным вариантом. И с ним можно было бы очень интересно поговорить о будущем «Динамо»

Напомним, под руководством Йиндржиха Трпишовски “Славия” выиграла чемпионат Чехии, два национальных кубка, в прошлом сезоне в Лиге Европы дошла до четвертьфинала, а в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов, играя в группе смерти с “Интером”, “Барселоной” и “Боруссией” набрать два очка.