Легенда финского футбола переболел коронавирусом

Один из лучших футболистов в истории сборной Финляндии Яри Литманен рассказал о своей победе над коронавирусом.

Госпитализация бывшему игроку “Барселоны” и “Аякса” не понадобилась, но по его словах, эта болезнь была одна из самых сложных в его жизни.

“Была температура, головная боль, мышечные боли, одышка и все возможное. К счастью, боли или одышка никогда не были настолько сильными, что мне пришлось бы идти в больницу, я смог переболеть дома. Но это были не легкие недели”.

“Болеть было очень утомительно, а иногда и очень тяжело. Физически я, вероятно, никогда в жизни не ощущал себя так плохо”.

Напомним, лучшие годы карьеры Литманена припадают на период выступлений в составе “Аякса”, с которым он выигрывал Лигу Чемпионов. Также полузащитник является рекордсменом сборной Финляндии по количеству матчей и по количеству забитых голов.